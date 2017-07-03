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Ремонт дороги на плотине «ДнепроГЭС»
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10 июля начинаются работы на автопереезде плотины «ДнепроГЭС». Будут менять деформационные швы. Это приведёт к ограничению движения транспорта. Одна из четырёх полос по мере ремонта будет закрываться. Работать подрядчики будут круглосуточно.
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