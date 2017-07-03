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Новации в получении водительских прав
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В региональных сервисных центрах МВД изменились условия получения водительского удостоверения. Изменения коснулись в первую очередь содержания тестов для будущих водителей. 10 вопросов по правилам дорожного движения, 4 вопроса по эксплуатации транспортного средства, 4 вопроса о безопасности движения и 2 вопроса по оказанию первой медицинской помощи. Система сама решает, какие вопросы выдавать. Впрочем, сами вопросы – не секрет, на сайте сервисного центра МВД можно увидеть полный список и потренироваться. Если с первого раза не вышло - повторно сдавать можно и теорию и практику, но ограниченное количество раз. Стоимость экзамена – 26 гривен, стоимость самого бланка – 201 гривна. Кроме этого обещают обновлять тестовые задания, в случае изменения правил дорожного движения.
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