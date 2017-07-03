Спортивные травмы летом, рекомендации запорожских специалистов Лето - период подвижных игровых развлечений, при которых есть риск травматизма различной степени тяжести. Один из частых случаев - повреждения коленных суставов и связок. Специалисты областной клинической больницы рассказали о методике лечения таких проблем. Летом, когда более доступными становятся игровые виды спорта – футбол, баскетбол на спортплощадках, волейбол на пляже и прочие активности, увеличивается риск повреждения коленного сустава и связок. Евгений живет в Одессе занимается футболом с детства. Год назад во время игры с ним случился неприятный инцидент. Евгений Маковский, пациент: «… неправильно ногу поставил, развернулся, оно как-то хрустнуло и все, ничего дальше не помню, боль сильная и все». После этого парень еще год, перебинтовывая колено, выходил на поле и играл через боль, пока совсем недавно не случился рецидив старой травмы. По рекомендации специалистов Евгений отправился на лечение в клинику ортопедии, артрологии и спортивной травмы Запорожской областной клинической больницы. У спортсмена обнаружили повреждение передней крестообразной связки и медиального мениска. В клинике его прооперировали мини инвазивным способом, используя современную артроскопическую методику. Иван Забелин, заведующий клиникой ортопедии, артрологии и спортивной травмы: «… без разрезов, через маленькие проколы заходит при помощи так называемой эндоскопической технологии, при помощи камеры заходят в сустав и делают новый связочный аппарат грубо говоря, из собственного сухожилия пациента делается его новая связка и фиксируется в коленном суставе специальным способом, при данной методике максимально сохраняется костная ткань, что в дальнейшем очень хорошо сказывается на реабилитации, очень хорошо фиксирует костную ткань». На третий день Евгения выписали из клиники, теперь он будет проходить реабилитацию и через четыре недели сможет приступить к тренировкам, чтобы в будущем связать свою профессию с футболом. В целом, говорят специалисты, при первом появлении боли или дискомфорта в коленных суставах следует незамедлительно обращаться к специалисту, чтобы в будущем подобные травмы не усугубились. В областной клинической больнице проводят около 500 артроскопий в год, поэтому в случае возникновения таких проблем оперативно их устраняют и максимально быстро ставят пациента на ноги. Привычная рекомендация специалистов – быть аккуратным при активных занятиях спортом, в особенности в летний период. ВАЖНО megogo.net.

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