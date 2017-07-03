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Пожар в селе Приветное
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Загорелся дачный дом на площади 60 квадратных метров. Во время пожара пострадал семидесятилетний хозяин, у него ожоги рук. От госпитализации он отказался. Для полной ликвидации возгорания с момента вызова восьми спасателям понадобилось около трех часов и две единицы техники.
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