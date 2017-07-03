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В Запорожье кража со взломом в гараже
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Трое неизвестных разобрали на запчасти ВАЗ прямо в чужом гараже. Они взломали дверь и забрались внутрь. Владелица гаража увидела злоумышленников и вызвала полицию. Патрульные прибыли до того, как те успели скрыться с наворованным – двигателем, сиденьями, топливным баком, колесами, багажником и другими деталями. Все задержаны.
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