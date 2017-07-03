В Запорожской области въезд большегрузного транспорта – под запретом В Запорожской области действует постановление Кабмина и поручение председателя запорожской облгосадминистрации. Согласно им большегрузному транспорту при высокой температуре воздуха въезжать на территорию области запрещено. На окраинах города, а также в специальных местах отстоя – десятки фур и другого габаритного транспорта. С 1 июня и примерно до середины сентября такому транспорту въезд на территорию нашей области запрещен, если температура воздуха выше 28 градусов Цельсия. Запрет распространяется на транспорт, вес которого превышает 24 тонны, а нагрузка на ось – более 7 тонн. Это нужно для того, чтобы сохранить дорожное покрытие автопутей области, которое в жару разрушается от проезда по нему тяжелого транспорта. Контроль за выполнением такого запрета лежит на полиции. Там, где компетенция сотрудников патрульной полиции не распространяется, действуют сотрудники управления превентивной деятельности ГУНП области и Укртрансбезопасности. Большегрузный транспорт должны взвешивать при помощи специальных весов. Однако перевозчики, осуществляющие транспортировку грузов по территории Украины, и сами должны знать список областей, в которых действуют данные запреты. За нарушение данного запрета (и если вес транспорта составляет более 40 тонн), водитель должен заплатить штраф в размере 510 грн., и 680 грн. заплатит должностное лицо, отвечающее за безопасность такого транспорта. Если вес автомобиля - менее 40 тонн, но более 24-х, размер штрафа – 255 грн. По данным полиции, благодаря такому запрету за сезон областному Укравтодору удается сэкономить примерно 3-3,5 млрд. гривен, которые пришлось бы тратить на ремонт дорог. ВАЖНО megogo.net.

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