В Запорожье многоквартирный дом 7 дней изнывал от трупного запаха Тело покойного мужчины, проживавшего в доме по адресу Патриотическая 64-б пролежало в квартире 7 дней! По словам жильцов дома, то, что их соседа не стало, они заподозрили практически сразу, ведь перед смертью слышали стоны мужчины и вызывали к нему сначала скорую, от госпитализации он отказался, затем полицию. Люди говорят: когда поняли, что их сосед умер, стали звонить сначала в райадминистрацию, затем в коммунальную службу, затем в мэрию. Словом везде, но только не туда, куда нужно. Как рассказали нам в областном управлении полиции, в таких случаях необходимо сразу же звонить в 102. Неизвестно сколько еще понадобилось бы времени правоохранителям, чтобы наконец войти в квартиру, если бы в понедельник не объявилась родственница умершего, которая вызвала ритуальную службу и тело наконец-то вынесли. Случаи, когда труп находится в закрытой квартире несколько суток – не единичны. Чтобы правоохранители смогли как можно быстрее попасть на чужую жилплощадь, нужно и как можно быстрее сообщить им об инциденте, ведь для взлома им необходима получить санкцию суда. И судя по тому, что в нашу редакцию уже несколько раз поступали жалобы на подобные ситуации, санкция на проникновение в чужое жилище не всегда выдается быстро. И тогда без серьезной дезинфекции квартиры после ее вскрытия не обойтись. ВАЖНО megogo.net.

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