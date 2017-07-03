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ДТП на железнодорожном переезде под Мелитополем
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Вчера около часа дня легковой автомобиль «Чери Кимо» столкнулся с пассажирским поездом «Геническ - Ивано-Франковск» Авария произошла на перегоне между станциями «Акимовка» и «Тащенак», сообщают в областном управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Локомотив снес автомобиль и, тормозя, протащил его по путям. Погибли три человека, находившихся в салоне легковушки, в том числе годовалый ребенок. За рулем автомобиля находился пожилой местный житель, который вероятно неоднократно переезжал здесь, сообщают в полиции. Кроме этого сам переезд был исправен, и хоть шлагбаума здесь нет, но звуковая и световая сигнализации есть. Сейчас на этом участке остановлено движение железнодорожного транспорта. Обстоятельства трагедии выясняются.
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