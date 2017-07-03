ДТП на железнодорожном переезде под Мелитополем

Вчера около часа дня легковой автомобиль «Чери Кимо» столкнулся с пассажирским поездом «Геническ - Ивано-Франковск» Авария произошла на перегоне между станциями «Акимовка» и «Тащенак», сообщают в областном управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Локомотив снес автомобиль и, тормозя, протащил его по путям. Погибли три человека, находившихся в салоне легковушки, в том числе годовалый ребенок. За рулем автомобиля находился пожилой местный житель, который вероятно неоднократно переезжал здесь, сообщают в полиции. Кроме этого сам переезд был исправен, и хоть шлагбаума здесь нет, но звуковая и световая сигнализации есть. Сейчас на этом участке остановлено движение железнодорожного транспорта. Обстоятельства трагедии выясняются.

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 