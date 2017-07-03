В Запорожье проходят всеукраинские командно-штабные учения С 4 по 6 июля по всей Украине проходят командно-штабные учения по территориальной обороне. Ими руководит Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.Как сообщает заместитель военкома Запорожского ОВК по работе с личным составом и общественностью подполковник Роман Романюк, пункт управления штаба зоны территориальной обороны развернули в городском запасном пункте управления облгосадминистрации.В течение учений в каждом районе Запорожской области развернуты штабы территориальной обороны, организовано взаимодействие между областными и районными администрациями, органами военного управления и другими военными и правоохранительными формированиями. Кроме того, уже определена способность исполнительной власти организовать работу штаба ТрО во время военного положения на внегородском и городском пунктах управления Запорожской ЗОГА, определено количество критических объектов Запорожской области, порядок их охраны и защиты. На каждом этапе проведения лицами оперативного командования «Восток», офицерами ГШ ВСУ и командованием СВ ВСУ проверена работа штабов территориальной обороны. Источник: http://reporter-ua.com ВАЖНО megogo.net.

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