В Запорожье на улице Авалиани наконец-то светло

Жители одной из запорожских улиц все это время стучались в двери различных инстанций с просьбами обратить внимание на, как они говорят, их всеми забытый квартал: в нем не было ни освещения, ни нормальной дороги. Все из-за бюрократических прорех: территория оказалась ничейной, и город долго не хотел брать ее на свой баланс. Кто сумел помочь людям – об этом далее.

На город опускается ночь, вечерняя мгла окутывает улицу Авалиани, но вдруг… вспыхивают уличные фонари и темноту рассеивают лучи света. Такого обыденного явления жители этой улицы не видели 20 лет. Здесь не было ни столбов электро опор, а там где они и были – отсутствовали фонари и провода. Местные жители рассказывают – куда только ни обращались за помощью, писали даже Президенту и Верховной раде. Но помощь оказалась совсем близко. Когда пришли на прием к депутату по своему округу – получили обещание помочь, а после увидели то, чего ждали долгие годы – на их улицу приехали сотрудники «Запорожгорсвета», начавшие прокладку освещения. Помог жителям Авалиани депутат городского совета Алексей Басов. Кроме отсутствия освещения, местные жители жаловались и на отсутствие дорожного покрытия, которое, по их словам, также не ремонтировали несколько десятилетий. Такое полное отсутствие внимания к данной территории объясняли тем, что она ничья. Зато теперь здесь есть и освещение, и хорошая дорога, асфальт которой был уложен еще до зимы. Не сошел асфальт вместе со снегом и во дворе по адресу Параллельная, 4а. Здесь также при поддержке председателя фракции «Новая политика» Алексея Басова 2 года назад уложили дорожное покрытие и провели освещение. Год назад при его поддержке установили детскую площадку. Сегодня в этих домах идет ремонт кровли и ставят металлопластиковые окна. Вот так обычные условия для нормальной жизни, которые должны быть в любом дворе города получают лишь те, у кого на округе есть надежная поддержка.