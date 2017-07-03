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Доступные лекарства в Запорожье
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В Запорожье, по правительственной программе, стартовавшей 1 апреля, выписано более 60 тысяч рецептов, сообщает сайт мэрии. Люди с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа и бронхиальной астмы могут без оплаты или с незначительной доплатой приобретать необходимые препараты. Рецепт с действующим веществом, напомним, выписывает семейный врач. Срок действия – 30 дней. Чтобы получить препараты для детей, родители могут обратиться участковому педиатру. В Запорожье в программе участвуют 14 аптечных учреждений. Это КП «Примула»; КП «Аптечне об’єднання «Фармація»; ТОВ «Аптеки Доктор Мом»; ПРАТ «Аптеки Запоріжжя»; ТОВ «Аптека №226»; ТОВ «Фармація Запоріжжя»; ТОВ «Фарма Віта»; ФП «Аптека №216» и другие. С их полным списком можно ознакомиться в соответствующем разделе на титульной странице мэрии www.meria.zp.ua
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