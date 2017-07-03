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Запорожские правоохранители ликвидировали банду
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Полиция закончила расследование в отношении ОПГ, которая в 2016 году совершила ряд вооруженных нападений на граждан и грабежи квартир в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает Нацполиция. Банда из 6 человек совершила 13 тяжких преступлений и нанесла ущерб пострадавшим в размере 11 миллионов гривен. У подозреваемых при обыске изъяли целый арсенал оружия – от пистолетов до винтовок и гранат. В настоящее время результаты расследования переданы на рассмотрение в суд, а члены ОПГ находятся под стражей.
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