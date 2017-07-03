Доступность кардиостимуляторов в Запорожье Кардиостимуляторы как одно из решений – насколько они необходимы и безопасны, а также о ситуации с их доступностью в запорожском регионе рассказали специалисты - кардиологи одного из профильных медицинских центров. Водители ритма, иначе – кардиостимуляторы, предотвращают внезапную сердечную смерть и необходимы при нарушениях ритма, которые чреваты серьезными последствиями. Такое устройство имплантируется в тело человека, от него проходит электрод внутрь сердца. Стимулятор берет на себя функцию водителя ритма - когда пульс человека становится ниже определенного значения, он включается, дает необходимую частоту и у человека идет нужный ему ритм. Ранее, говорят специалисты, на подобные искусственные инженерные устройства поступали жалобы от пациентов – они могли дать только определенный пульс, возникали проблемы при повышении нагрузки, люди опасались перебоев в работе стимулятора, находясь рядом с бытовыми приборами. Врачи говорят – это свойственно только устройствам предыдущих поколений. Что касается Запорожского региона, то установку кардиостимуляторов проводят в двух медучреждениях: в областных кардиоцентре и клинической больнице. В 2016-ом году провели 200 операций с имплантированием кардиостимуляторов. В этом году в Запорожском кардиоцентре провели только 30 оперативных вмешательств. Однако, ситуация может быстро меняться, учитывая возможное количество обострений сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных жарким летним периодом. Есть нехватка государственной субвенции, говорят специалисты. Так, по тендеру, проведенному в минувшем году, в 2017-ом ожидается поставка около 300 единиц устройств. При этом, если пациент захочет поставить более модернизированный кардиостимулятор за собственные средства, покупка такого устройства может обойтись в десятки тысяч гривен. В данный момент на базе центра есть возможность ставить стимуляторы за счет госсубвенции, говорит Алексей Григорьев. При этом акцентирует внимание, что самого оперативного вмешательства не стоит опасаться - пациента тщательно к нему готовят. Операция длится около полутора часов. После - месячный курс интенсивной терапии на восстановление и человек впоследствии может приступать и к физическим нагрузкам, и к занятиям спортом. ВАЖНО megogo.net.

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