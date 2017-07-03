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Налоги запорожцев
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Всех налогов за первое полугодие запорожцы перечислили в казну 2,4 миллиарда гривен, сообщает фискальная служба. Доход государственного бюджета за счет нашей области вырос почти на 700 миллионов, в сравнении с прошлым годом. Говорят, это налоговая детенизация заработала. Кроме этого почти на 30% увеличились суммы от военного налога. Так работающие запорожцы за шесть месяцев 2017 на нужды армии направили почти 194 миллиона гривен.
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