Налог на недвижимость 2017 Имеешь большой дом или квартиру – плати. Новация этого года – фиксированная повышенная ставка налога на недвижимость для тех, у кого в собственности числятся хоромы и дворцы. Квартира больше 300 квадратов и дом более 500. Такая недвижимость с этого года облагается дополнительным налогом. Таких людей в запорожской области 57 человек. Они кроме основного налога, который исчисляется за лишние метры площади, должны заплатить в бюджет еще и фиксированные 25 тысяч гривен. Так что эти богачи, по подсчетам фискалов, в этом году должны выложить из своего кармана 1 миллион 766 тысяч гривен. В остальном налог на недвижимость начисляется как и в прошлом году. Владельцы запорожских квартир площадью меньше 120 квадратных метров и домов меньше 250 квадратов под этот налог не попадают. Всего в области должны платить налог на недвижимость более 24 тысяч жителей. Напоминают, что в 2017 этот налог платят за 2016-й, потому и размер его ставки рассчитывается от минимальной зарплаты прошлого года. Ожидают получить 23 миллиона, против 18 миллионов, уплаченных в прошлом году. Правда, пока запорожцы заплатили только около полутора миллионов. Но все еще впереди. Фискалы напоминают, что до 1 июля должно было прийти налоговое уведомление, после чего у налогоплательщика есть 60 дней на оплату. Если у человека несколько квартир или домов, то налоговое уведомление придет по месту регистрации человека, а вот заплатить налог нужно там, где расположена недвижимость. За уклонение от уплаты налога на недвижимость грозит наказание в виде штрафов и пеней. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31