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Налог на недвижимость 2017
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Имеешь большой дом или квартиру – плати. Новация этого года – фиксированная повышенная ставка налога на недвижимость для тех, у кого в собственности числятся хоромы и дворцы. Квартира больше 300 квадратов и дом более 500. Такая недвижимость с этого года облагается дополнительным налогом. Таких людей в запорожской области 57 человек. Они кроме основного налога, который исчисляется за лишние метры площади, должны заплатить в бюджет еще и фиксированные 25 тысяч гривен. Так что эти богачи, по подсчетам фискалов, в этом году должны выложить из своего кармана 1 миллион 766 тысяч гривен. В остальном налог на недвижимость начисляется как и в прошлом году. Владельцы запорожских квартир площадью меньше 120 квадратных метров и домов меньше 250 квадратов под этот налог не попадают. Всего в области должны платить налог на недвижимость более 24 тысяч жителей. Напоминают, что в 2017 этот налог платят за 2016-й, потому и размер его ставки рассчитывается от минимальной зарплаты прошлого года. Ожидают получить 23 миллиона, против 18 миллионов, уплаченных в прошлом году. Правда, пока запорожцы заплатили только около полутора миллионов. Но все еще впереди. Фискалы напоминают, что до 1 июля должно было прийти налоговое уведомление, после чего у налогоплательщика есть 60 дней на оплату. Если у человека несколько квартир или домов, то налоговое уведомление придет по месту регистрации человека, а вот заплатить налог нужно там, где расположена недвижимость. За уклонение от уплаты налога на недвижимость грозит наказание в виде штрафов и пеней.
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