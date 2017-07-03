В Запорожье прошел круглый стол по земельной реформе Стоимость гектара земли и её аренда, кто является настоящим владельцем главного природного ресурса Украины, нужна ли стране земельная реформа и какая? Эти вопросы обсуждались во время круглого стола в Запорожской облгосадминистрации. Эксперты – ученые, фермеры, чиновники – собрались за круглым столом на тему «Формирование рынка земли в Украине. Как земельная реформа отобразиться на развитии сельских территорий». В мире осталось 6 стран, в которых действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Это Северная Корея, Конго, Венесуэла, Куба, Таджикистан и Украина. Земельная реформа и соответствующее законодательство должны заработать со следующего года. Но пока процесс затягивается. В Украине почти 7 миллионов владельцев земельных паев. Согласно существующему земельному кодексу они не могут свободно распоряжаться своей собственностью. Планируется, что после реформы один гектар можно будет купить не меньше, чем за полторы тысячи долларов. И этот минимум намерены закрепить законодательно. Однако плодородная украинская земля всё равно будет дешевле, чем, например, в странах Евросоюза. Обсуждались и особенности реформы. В частности, что купить землю может только физическое лицо-гражданин Украины, не более 200 гектаров. При этом предусмотрена процедура купли-продажи путем электронных торгов. Говорили также и об ответственности владельца земли за её дальнейшее плодородие, об исключении коррупционных схем при продаже паев и монополии агро холдингов, арендующих их за бесценок и выжимающих из недр все соки за короткий срок. Участники встречи сошлись во мнении, что земельная реформа в Украине необходима, но под неё должна быть создана соответствующая законодательная подушка, чтобы фермеры, сельские жители, работающие на своих участках не пострадали, а наоборот трудились на благо украинской экономики и адекватно зарабатывали. Сохраняя при этом почву для следующих поколений. ВАЖНО megogo.net.

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