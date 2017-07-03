Управления труда и соцзащиты в Запорожье начали прием заявлений на монетизацию сэкономленной субсидии Монетизация сэкономленной субсидии – процедура новая. И коснется она только тех, кто использует газ или электричество для отопления, то есть в основном частных домовладений. Впрочем, тем, кто много сэкономил, благодаря утеплению или замене котлов, больше 700 гривен не дадут. Так как Правительство решило, что максимальная сумма монетизации равна эквиваленту стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. Впрочем, синица в руках все же лучше. В Запорожской области по предварительным подсчетам 54 тысячи семей получат деньги за сэкономленные субсидии. Со вчерашнего дня уже можно подавать вот такие заявления. Они есть в каждом теротделении управления труда и соцзащиты. Заявления будут приниматься до 1 сентября 2017 года. Кто не успеет, тот может попрощаться с сэкономленной субсидией, потому что деньги с лицевых счетов вернутся государству. С началом осени начнутся поступления денег на расчетные счета получателей. Деньги за переплаченную субсидию можно будет получить двумя способами: наличными в отделении «Укрпочты» или на банковский счет. В последнем случае, нужно будет указать номер счета и банк получатель. При этом обещают, что проценты и банковские сборы оплатит государство. А еще всем получателям субсидии в качестве общей рекомендации предлагают провести сверку показаний и учета потреблённых услуг. ВАЖНО megogo.net.

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