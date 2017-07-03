Спортивно – оздоровительный день для молодежи в Запорожье Предприятие «МОТОР СИЧ» второй год подряд проводит для студентов базовых профтехучилищ насыщенную соревновательную программу. В прошлом году студенты 4 базовых для промышленного сектора Запорожья учебных заведений приняли участие в спортивно-оздоровительной программе на базе отдыха «Меридиан». Мероприятие организовали депутаты городского совета от фракции «Новая политика». Этот год не стал исключением. На борту уютного теплохода – студенты высшего профессионального училища «Моторостроитель», авиационного колледжа, высшего профессионального машиностроительного училища и высшего профессионального лицея №29. Ребята совершили плавание по Днепру и с положительными эмоциями прибыли на «Меридиан». Впереди – спортивная программа. Участники оспаривали звание сильнейшего в турнире по футболу и волейболу. Борьба велась на каждом участке поля, игроки бились до последнего, что и показал финальный результат. После розыгрыша – сытный и вкусный обед на полевой кухне. И как без купания и пляжного отдыха. Такая приятная традиция с участием молодежи –неотъемлемая часть социальной работы предприятия «МОТОР СИЧ». Для каждого из участников такой насыщенный спортивно-оздоровительный день – это незабываемое и долгожданное событие. В завершение участников наградили грамотами, а победители стали обладателями кубков. В турнире по футболу лидером стала команда запорожского профессионального лицея №29, которая с минимальным отрывом опередила остальных, а в волейбольном соревновании первенство выиграл коллектив высшего профессионального училища «Моторостроитель», который только в дополнительных розыгрышах вырвал победу у оппонентов из машиностроительного училища. Кроме того, каждой команде вручили ценные призы от предприятия "МОТОР СИЧ" и фракции "Новая политика". В будущем, говорят организаторы, как можно большее количество учащихся получат возможность прекрасно отдохнуть и заняться спортом. Довольные и счастливые, ребята возвращаются домой. Этот отдых они запомнят надолго. Теперь и они знают, что забота о настоящих и будущих сотрудниках – неизменная составляющая в работе предприятия "МОТОР СИЧ". ВАЖНО megogo.net.

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