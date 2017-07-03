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В Запорожье переселенцы страдают от жары
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Дождливый день - хороший день для жителей модульного городка для переселенцев. Сегодня им повезло, а вот во время жары людям не позавидуешь. Борис, житель модульного городка: « это сегодня просто радость. Дети спят спокойно, а то утром просыпаются потные, мокрые, боишься, чтобы холодной воды не нахватались, сразу кашлять будут, болеть». Борис живет в модульном городке с августа прошлого года. Тогда жару не застал, зато сейчас сполна ощутил все прелести запорожского лета. При этом и ночью спасенья нет. За день дома прогреваются, в темное время суток не успевают остыть и цикл продолжается. Открытые окна не помогают, пойти под холодный душ с жары – чревато простудой или чем похуже. От вентиляторов тоже нет толка. Кондиционеров в городке нет. По словам коменданта Анжелы Недопекиной, они не предусмотрены правилами эксплуатации, как и в других таких городках в Украине. Ведь если установить кондиционер – из-за перенапряжения могут сгореть сети. Да и целостность самого домика нарушать запрещено. Вот и остается людям терпеть и ждать то ли дождя, то ли осени.
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