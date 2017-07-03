Как передать показания счетчиков газа компании «Запорожгаз» Срок сдачи показаний счетчиков газа истекает, а сайт компании «Запорожгаз» остается заблокированным, и доступа к электронным личным кабинетам у запорожцев сегодня нет. Как передать показания, знают наши корреспонденты. Каждый месяц с 1 по 5 число потребители газа должны сдавать показания счетчиков. На протяжении нескольких лет людей агитировали регистрироваться на сайте «104.ua», заводить личные кабинеты и передавать показания при помощи интернета. Безусловно – это удобно и современно. Но буквально за одни сутки из-за кибер атаки пострадали десятки украинских компаний, работающих с сетью Интернет. «Запорожгаз» не стал исключением. Сегодня сайт газовой компании не работает и потребителям приходится вспоминать недалекое прошлое. Как сегодня передать показания приборов учета газа, чтобы не выставили долги? Способов несколько: по телефонам - 280-81-04; 067-007-6-104; 228-74-04. При помощи СМС на короткий номер 7104. В этом случае нужно написать номер лицевого счета, потом пробел и показания счетчика, и конечно, проверенный годами способ – от руки написать данные и отнести в специальный ящик, расположенный в каждом отделении ПАО «Запорожгаз». Уж здесь наверняка хакерам не под силу навредить. Ну а сайт и доступ к личным кабинетам обещают восстановить уже до конца этой недели. ВАЖНО megogo.net.

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