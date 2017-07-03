Что уже сделано во Дворце Спорта "Юность" Фасад здания Дворца Спорта "Юность" начал преображаться. И это то, что заметно снаружи. А внутри здания кипят глобальные работы. С каждым днем приближается к завершению реконструкция объекта, претендующего на звание одного из лучших Дворцов Спорта Украины. Без преувеличения можно сказать, что работы идут скоростными темпами. На объекте трудятся 200 человек, еще столько же работают над подготовкой материалов для строительства. Окончена прокладка вентиляционных систем, смонтированы металлические каркасы, на которые начали надевать панели в корпоративных цветах собственника здания – предприятия «МОТОР СИЧ». Торец зала, на котором будет располагаться электронное табло, уже практически готов. Близятся к завершению и работы по монтажу балконов, расположенных над трибунами. Идем в фойе Дворца Спорта, которое тянется по всему зданию, кольцом окружая зал спортивной арены. Здесь полным ходом идут отделочные работы и уже укладывают плитку. Удивляют туалеты Дворца Спорта «Юность» – здесь установлено множество унитазов. Михаил Березовский объясняет, все делается согласно европейским нормам, выдвигаемым к объектам такой вместимости. Реконструированная «Юность» сможет собрать от 3200 до 5400 человек. Так что и стоянка для автомобилей здесь будет соответствующая. Уже идут работы по подготовке территории для нее. Когда в главном зале Дворца Спорта окончат основные работы и обеспечат чистоту помещения, здесь начнут установку кресел для трибун, а после и всего оборудования, необходимого для проведения зрелищных мероприятий. На предприятии «МОТОР СИЧ» обещают, запорожцы будут гордиться Дворцом Спорта, имеющимся в нашем городе. Судя по оснащению здания, уже очевидно, что «Юность» займет лидирующее место в списке лучших спортивных объектов Украины. ВАЖНО megogo.net.

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