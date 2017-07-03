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Школы олимпийского резерва в Запорожье на грани исчезновения?
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В Запорожье тренера и представители родительского комитета уникальных спортивных школ города обратились к областной власти с просьбой разрешить вопрос о сохранении надлежащих условий для спортсменов. С недавних пор легкоатлетический манеж, который был продан крупной сети спортклубов, стал закрыт для школ олимпийского резерва, которые в нем базировались. В спорткомплексе проводились многочисленные соревнования по легкой атлетике, спортивной и художественной гимнастике, киокушин каратэ, тхэквондо и другим олимпийским и не олимпийским видам спорта. Здесь в том числе функционировали 2 специализированные ДЮСШ олимпийского резерва по легкой атлетике и спортивной гимнастике, где занималось около 400 детей. Недавно администрация спорткомплекса обратилась к руководителям школ с требованием освободить помещения без предоставления официального подтверждения о смене владельца. В данный момент тренера и родители вывезли весь инвентарь из спорткомплекса. Проблема исчезновения специализированных школ, чьим воспитанникам негде будет заниматься, стоит очень остро. В облгосадминистрации для разрешения вопроса обратились к владельцу помещения с просьбой дать разъяснение о дальнейшей судьбе школ олимпийского резерва с соответствующими подтверждающими документами. В независимости от ответа, заверили в облгосадминистрации, школы не останутся брошенными на произвол судьбы. Но для родителей и тренеров будущих олимпийских звездочек решить вопрос необходимо в кратчайшие сроки, чтобы надежда воспитать новое поколение чемпионов не рухнула, оставшись за закрытой дверью.
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