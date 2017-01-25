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В Приазовском районе владелец авто пострадал из-за угонщика
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Он приехал в село Строгановка на своем ВАЗ-2106, оставив машину на стоянке. А вернувшись, обнаружил исчезновение транспортного средства. Полицейские нашли угонщика, ранее судимого мелитопольца, и машину у местного кафе. Авто вернули владельцу, открыто уголовное производство.
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