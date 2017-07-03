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Жительница Запорожской области нашла опасную пищевую добавку
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Жительница села Вознесеновка нашла в хлебе металлический болт. Буханка была разрезана машинным способом и железяка попала в один из кусков. Кстати, хлеб был «Дарницкий».
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!