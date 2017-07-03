Экс-секретаря сельсовета в Запорожском районе оставили под стражей Продолжение скандальной истории с бывшим секретарем натальевского сельсовета - завершено досудебное расследование. Мы уже не раз рассказывали о ситуации в натальевском сельсовете, работа которого остановилась из-за действий теперь уже бывшей исполняющей обязанности секретаря Анжелы Рябоконь. Люди, не получавшие несколько месяцев зарплату, в марте выходили на митинг к облгосадминистрации, а в апреле перекрывали в районе кольца трассу Харьков-Симферополь, требуя справедливости и внимания властей и правоохранителей, и, похоже, своего добились. Областная прокуратура сообщает, что досудебное расследование относительно чиновницы завершено. Материалы открыты для изучения защитой. После ознакомления с ними обвинительный акт будет направлен в суд. Анжела Рябоконь подозревается сразу в нескольких преступлениях – действия, направленные на захват государственной власти, присвоение властных полномочий, подделка официального документа и его использование, покушение на завладение чужим имуществом путем обмана в крупных размерах, самоуправство. Мера пресечения для неё – содержание под стражей – судом продолжена до 19 июля. ВАЖНО megogo.net.

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