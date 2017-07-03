В Запорожье задержали торговцев оружием Благодаря полиции и службе безопасности Украины преступная деятельность пресечена. Совместная операция полицейских, сотрудников СБУ и бойцов спецподразделения «КОРД» завершилась задержанием 34 летнего жителя Запорожской области. Его поймали на горячем, во время продажи огнестрельного оружия и взрывчатки. У него изъяли гранаты Ф-1 и ВОГ-25 к подствольному гранатомету, реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, запалы к ручным осколочным гранатам. Установлена причастность к торговле оружием ещё троих лиц. Преступная группа торговала оружием, боеприпасами и взрывчаткой, которые поступали из зоны АТО из Донецкой области, сообщает департамент уголовного розыска Нацполиции Украины. Открыто уголовное производство, злоумышленникам грозит срок до 5 лет. ВАЖНО megogo.net.

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