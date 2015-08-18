Обострение заболеваний сердечно-сосудистой системы в летний период у запорожцев Об их опасности и о том, как можно избежать этого, рассказали специалисты областной клинической больницы. Летом повышается опасность возникновения и обострения сердечно - сосудистых заболеваний. В мире им принадлежит пальма первенства по смертельным исходам. Иными словами это состояние, при котором кровь из жидкого состояния переходит в твердое, возникает тромб. В группе риска, прежде всего, - люди, старше 50-ти лет, имеющие склонность к артериальной гипертензии, перенесшие сердечно - сосудистые заболевания – тромбозы, эмболии, инсульты, инфаркты и прочие осложнения, а так же одно из наиболее встречающихся в летний период – тромбофлебиты. Специалисты говорят - при потере жидкости у человека есть все предпосылки, к тому , чтобы в ненужное время и в ненужном месте образовался тромб, что может привести к серьезным последствиям. В летний период часто обращаются с тромбофлебитами, которые проявляются и с варикозной болезнью – это расширение подкожных вен нижних конечностей, в которых возникает застой крови, нарушение микро циркуляции. Тепловое воздействие, обезвоживание могут спровоцировать тромбофлебит, а так же вызвать серьезное обострение - тромбоз глубоких вен нижних конечностей – он сопровождается болью, отеком в ноге – это самое простое беспокойство. Тромбоз чреват жизненно опасными осложнениями, когда отрывается тромб - есть риск летального исхода. Самое главное, говорят врачи, при первых симптомах, не заниматься самолечением – а незамедлительно обратиться к специалисту. Областной центр сосудистой и эндоваскулярной хирургии Запорожской областной клинической больницы: (068) 488-22-74, (068) 957-29-63. ВАЖНО megogo.net.

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