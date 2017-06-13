Состояние морской и речной воды в условиях жары, острые кишечные инфекции и ботулизм в Запорожье В областном лабораторном центре рассказали о возможных опасностях летнего сезона. На Азовском побережье курортный сезон в разгаре. Но отдыхающие в последнюю неделю сетуют на состояние морской воды в прибрежных зонах Кириловки и Бердянска. Море полно водорослей и мутной пленки. Поговаривают, что это не безопасно. Морская вода в эпидемическом отношении совершенно спокойна, говорит врач. Другое дело, что купаться в обилии водорослей не очень приятно. Но опасности нет. А вот в Днепре, на некоторых пляжах Запорожья, обнаружены отклонения от нормы проб воды. Так на Правобережном и Центральном пляжах выявлена кишечная палочка. На Правобережном пляже дважды. Врачи рекомендуют воздержаться от купания там до нормализации ситуации. Впрочем, вода, как причина кишечных расстройств, сильно проигрывает продуктам питания. По данным запорожского лабораторного центра за минувшую неделю около 300 человек обратились за медицинской помощью по причине отравления. Самые высокие показатели в Бердянске и Мелитополе, но в 90% случаев причиной кишечной инфекции стали именно продукты питания, которые неправильно хранились. Чаще всего молоко и немытые фрукты и овощи, реже – мясная продукция. Лишь 6 % случаев острой кишечной инфекции связывают с употреблением рыбной продукции. Но рыба может стать причиной гораздо более страшной болезни. Врачи снова напоминают о ботулизме. Именно вяленая речная рыба стала причиной всех 10 случаев ботулизма, зарегистрированных сегодня в Запорожском крае. Врач рассказал подробнее о том, что такое ботулизм. Токсин, который выделяет клостридия – бутолотоксин это самый сильный из органических ядов, который невозможно определить на вкус и запах. Справедливости ради, стоит сказать, что клостридии живут вокруг нас в почве, в пыли, огромное их количество в речном иле. Сама по себе бактерия, попавшая в человеческий организм не вызывает ботулизм. Более того некоторые виды клостридий живут в человеческом кишечнике как часть микрофлоры. Однако стоит только создать нужные условия – отсутсвие кислорода и тепло, как при консервации или вялении мяса или рыбы, как клостридии начинают вырабатывать токсин. Поев таких «вкусностей» человека ждет сильное токсико-инфекционное заболевание, поражение нервной системы и длительный восстановительный период. Ситуация осложняется тем, что в Украине уже несколько лет отсутствует противоботулиновая сыворотка, которая облегчает течение болезни и способствует скорейшему выздоровлению таких пациентов. ВАЖНО megogo.net.

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