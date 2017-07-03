В Запорожье из окна выпал ребенок

В пресс-службе патрульной полиции Запорожья сообщают, что инцидент произошел на улице Павлокичкасской. Мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже. Полицейские, прибыв на место, до прибытия скорой, решили сами отправить ребенка в больницу. По пути они остановили скорую и передали малыша медикам. В момент падения дома оставались ещё трое детей, а вот матери и её сожителя не было. Оба, вернувшись, были в состоянии алкогольного опьянения.

 
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