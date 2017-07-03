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Гибель бычка на побережье Азовского моря
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На пляжи села Приморский посад в Приазовском районе выбросило мертвую рыбу. Сообщается, что берег был полностью покрыт бычком. Причина замора рыбы – маленькая глубина моря и его быстрое прогревание. Бычок задыхается в воде. Это явление сезонное. Первым реагирует на погодные условия как раз бычок.
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