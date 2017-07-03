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В санатории-профилактории предприятия «МОТОР СИЧ» завершается традиционный летний заезд матери и ребенка
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Профилакторий -санаторий, расположенный на живописном берегу Днепра в Андреевке, - одна из самых любимых здравниц запорожских моторостроителей, которые без отрыва от производства могут здесь отдохнуть и подлечиться. Особенно ждут летнего заезда девчонки и мальчишки, которые вместе с родителями проводят свои каникулы в этом поистине сказочном месте. Благодаря руководству и профсоюзному комитету предприятия «МОТОР СИЧ» путевка на 18 дней с лечением, питанием, комфортным проживанием и развлечениями, обходится моторостроителю всего в 500 гривен. В нынешнем заезде матери и ребенка участвуют более 120 детей и взрослых. Находясь в профилактории, ребята с удовольствием лечат свои носики-курносики, разбитые коленки и другие части тела. Благодаря уникальным аппаратам, укрепляющим опорно-двигательный аппарат и дыхательные органы, дети и взрослые заряжаются здесь здоровьем на весь год. Одна из самых любимых водных процедур, это, конечно же, бассейн, который малыши называют морем. Через несколько дней нынешний заезд матери и ребенка заканчивается, однако после него в моторовский санаторий-профилакторий снова по льготным путевкам приедут родители с детьми, которые здесь будут отдыхать и оздоравливаться.
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