В санатории-профилактории предприятия «МОТОР СИЧ» завершается традиционный летний заезд матери и ребенка

Профилакторий -санаторий, расположенный на живописном берегу Днепра в Андреевке,  - одна из самых любимых здравниц  запорожских моторостроителей, которые без отрыва от производства могут здесь отдохнуть и подлечиться.  Особенно ждут летнего заезда  девчонки и мальчишки, которые вместе с родителями проводят свои каникулы в этом поистине сказочном месте.  Благодаря руководству  и профсоюзному комитету  предприятия «МОТОР СИЧ»  путевка на 18 дней  с лечением, питанием, комфортным  проживанием и развлечениями, обходится моторостроителю всего в 500 гривен.  В  нынешнем заезде матери и ребенка участвуют более 120  детей и взрослых. Находясь в профилактории, ребята с удовольствием лечат свои носики-курносики, разбитые коленки и другие части тела. Благодаря уникальным аппаратам, укрепляющим опорно-двигательный аппарат  и дыхательные органы, дети и взрослые заряжаются здесь здоровьем на весь год. Одна  из самых любимых водных процедур, это, конечно же, бассейн, который малыши называют морем.  Через несколько дней нынешний заезд матери и ребенка заканчивается, однако после него в моторовский санаторий-профилакторий снова по льготным путевкам  приедут родители с детьми, которые здесь будут отдыхать  и оздоравливаться.

 

 
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