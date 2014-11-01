Как избежать сезонных аллергий - советы запорожских врачей О том, как избежать риска появления таких заболеваний в летний период, рассказали специалисты областной клинической больницы. Специалисты – аллергологи говорят – в летний период одно из самых актуальных заболеваний – это поллиноз, развивающийся от реакции слизистых оболочек глаз и носа на пыльцевые аллергены амброзии, лебеды, полыни, подсолнуха. Проявляются симптомы в виде заложенности носа, чихания, зуда глаз, приступов удушья и сухого кашля. Необходимо обращаться за помощью к узко профильному специалисту, чтобы выявить источник проявления реакции в сезонный период. В период цветения врачи рекомендуют сменить климатическую зону на Западную Украину или морское побережье. Если такой возможности нет, то всегда после посещения улицы открытые участки кожи, слизистые глаз и носа следует промывать прохладной водой, использовать сетку на окнах для защиты от пыльцы, кондиционировать помещение, меньше пребывать на солнце, лучше утром или поздним вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе уменьшается. Так же в летний период актуальна проблема укусов ос и пчел, что может привести к серьезным последствиям. В случае реакции на них, необходимо незамедлительно обратиться к аллергологу. Больным выдается паспорт с указанием типа реакции и как она проявляется. Врачи рекомендуют при различных проявлениях аллергии не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к специалистам.В центре аллергологии и клинической иммунологии областной клинической больницы, единственном в области профильном специализированным подразделении оказывается экстренная и плановая лечебно-диагностическая медицинская помощь пациентам по многим заболеваниям, а так же применяется ингаляционная, иммуно корригирующая и другие виды терапии. ВАЖНО megogo.net.

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