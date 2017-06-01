Лето – сезон активизации пьяных дебоширов и грабителей: патрульная полиция Запорожья Об этом рассказали патрульные полицейские, которым чаще, чем в другое время года, стали поступать вызовы с жалобами на шумные компании и просьбами найти грабителей. Елена Литвинец – лейтенант полиции, работает патрульной. Говорит, вызовов от граждан, поступающих на линию 102 всегда было немало, иногда едва успеваешь переезжать с одного места происшествия на другое. Лето – время отдыха и отпусков – работы не убавило. Говорит, сейчас активизировались уличные грабители, жертвами которых зачастую становятся женщины. Отбирают все, но самой привлекательной наживой остаются ювелирные украшения, которые прямо срывают с жертв. Каждый день случается несколько грабежей, рассказывает Елена Литвинец. А тех, кто вдруг стал очевидцем грабежа, полицейские просят не оставаться равнодушными, а сразу звонить правоохранителям. Часто стали вызывать полицейских и в случаях нарушения общественного порядка – когда соседи или компании во дворах домов ведут себя шумно. Полицейские напоминают: шуметь после 10 вечера запрещено. За такое нарушение грозит административное наказание. Если правонарушители еще и распивают спиртные напитки в общественном месте, сумма штрафа увеличивается. А бывает, что административное правонарушение перерастает в уголовное. Так что полицейские просят запорожцев быть не столько законопослушными, сколько уважительно относится друг к другу. Не забывайте, что сегодня шумите вы, а завтра могут мешать уснуть вам. Здесь можно применить перефразированную библейскую заповедь: относись к ближнему своему так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. ВАЖНО megogo.net.

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