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Набор полицейских в Запорожье продлится до 11 июля
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В управлении патрульной полиции Запорожья напоминают, что в городе ведется набор претендентов на должность инспекторов. Возраст кандидатов – от 20 (а не двадцати одного, как ранее) до 35 лет. Заявки нужно оставлять на сайте патрульной полиции Украины. Набор в Запорожье продлится до 11 июля.
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