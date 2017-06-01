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И снова мак в Запорожской области
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Сотрудники Гуляйпольского отделения полиции во время обыска у жительницы села Новозлатополь изъяли 145 растений снотворного мака, а также 554 грамма влажной маковой соломы, из которого задержанная готовила экстракционный опий. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.
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