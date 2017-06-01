Запорожская область в тройке лидеров

Об этом сообщает министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. По данным анализа социально-экономического развития регионов за прошлый год по результатам рейтинговой оценки, наша область вошла в первую тройку по уровню доходов местных бюджетов на душу населения. Он составил 4600 гривен. Также Запорожская область среди лучших по имеющемуся доходу и экспорту товаров на душу населения.