Сезон фруктов и ягод в Запорожье

Первый месяц лета остается позади, а сезонных фруктов и ягод на прилавках появляется все больше. Насколько востребованы такие витамины среди запорожцев и отразилось ли на урожае весеннее похолодание – наши журналисты узнавали на одном из рынков КП «Запорожрынок». Прилавки «Крытого рынка» ломятся от обилия сезонных фруктов и ягод. Еще недавно лидером продаж была клубника, но сегодня ее встречаешь все реже. Зато ассортимент заметно расширился: черешня, абрикосы, малина, крыжовник, смородина, ежевика. Пройти мимо – сложно. Тем более, что покупатели запорожских рынков, входящих в КП «Запорожрынок», могут быть уверены – все фрукты, которые они видят на прилавках –безопасные.  А вот на стихийных рынках запорожцы такой гарантии не получат. Только на коммунальных рынках продавец может предоставить экспертное заключение ветлаборатории. В ней каждое утро проверяют продукцию, поступающую на рынок. Урожай есть, и  весенние похолодания никак не сказались, разве что, плодоносить начало все немного позже, чем обычно, говорят реализаторы. Горожане с удовольствием скупают все, что родят наши запорожские земли. Так что вокруг нас много витаминов – вкусных и недорогих. Нужно только посетить запорожские рынки.

 
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