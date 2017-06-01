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Едва не погиб во время пожара
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Спасатели прибыли в село Михайловка Вольнянского района. В доме горели вещи и мебель на площади 4 квадратных метра, помещение было сильно задымлено. Внутри спасатели обнаружили пятидесятилетнего мужчину. Его вывели и передали медикам. Причина пожара устанавливается.
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