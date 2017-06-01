Ботулизм в Запорожье не отступает

В области в текущем году зафиксировано 11 случаев заражения опасным заболеванием. На этот раз в инфекционное отделение попал житель Мелитополя, который употреблял вяленую рыбу домашнего приготовления. Медики напоминают, что в связи с заболеваемостью ботулизмом следует воздержаться от копчёной и вяленой рыбы, копченых мясных изделий, консервов, особенно домашних. В области продолжаются профилактические и ограничительные мероприятия.