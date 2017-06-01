|
ДТП в Приазовском районе
|
В селе Приморский посад 33 летний водитель «Шевроле» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате пострадал сам водитель и двое из четырёх пассажиров – женщина 32 и девушка 16 лет. Все госпитализированы.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!