ДТП в Приазовском районе

В селе Приморский посад 33 летний водитель «Шевроле» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате пострадал сам водитель и двое из четырёх пассажиров – женщина 32 и девушка 16 лет. Все госпитализированы.