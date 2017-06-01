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В Запорожье задержали мошенника
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В Запорожье на улице Святого Николая внимание патрульных привлек мужчина, который, увидев полицейских, стал вести себя подозрительно. Во время проверки у него нашли два паспорта гражданина Украины, ему не принадлежащие. Уже в Александровском отделении полиции выяснилось, что 31летнего задержанного разыскивает Вознесеновский отдел по статье мошенничество. Его отвезли туда и передали следователям.
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