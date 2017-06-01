Контрольный поединок ПФК «Сумы» - ФК«Металлург», не состоялся.

Контрольный поединок ПФК «Сумы» - «Металлург», запланированный ранее на 29 июня, не состоялся. Как сообщил сумской клуб, игру отменили «из-за форс-мажорных обстоятельств». Впрочем, уже в пятницу, 30 июня, металлурговцы проведут спарринг с другим соперником. В этот день запорожцы отправятся в Кропивницкий. Здесь «Металлург» проведет контрольный поединок против "Звезды» U-21. Игра пройдет на искусственном поле местного центрального стадиона. Начало - в 16:00.

 
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