|
Контрольный поединок ПФК «Сумы» - ФК«Металлург», не состоялся.
|
Контрольный поединок ПФК «Сумы» - «Металлург», запланированный ранее на 29 июня, не состоялся. Как сообщил сумской клуб, игру отменили «из-за форс-мажорных обстоятельств». Впрочем, уже в пятницу, 30 июня, металлурговцы проведут спарринг с другим соперником. В этот день запорожцы отправятся в Кропивницкий. Здесь «Металлург» проведет контрольный поединок против "Звезды» U-21. Игра пройдет на искусственном поле местного центрального стадиона. Начало - в 16:00.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!