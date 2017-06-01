С бронзой Чемпионата Мира возвращается домой лидер национальной команды по баскетболу 3 на 3 Кроме медали Анна Зарицкая сумела завоевать титул самого результативного игрока мирового первенства. Во Франции девушки провели невероятно зрелищный вояж. Остановились только сине-желтые на стадии полуфинала. В матче с Венгрией был непростым, и неоднозначные судейские решения добавляли сложности. Особенно досадным был эпизод когда дело уже шло к овертайму, арбитры не засчитывают точный бросок Дарьи Завидной за 13 секунд до конца основного времени. Еще одно такое решение принято было когда после просмотра повтора бросок венгерской команды был засчитан. После поражения 13:15, Украинская сборная не пала духом и буквально вырвали победу у сборной Нидерландов. Впрочем наши девушки доказали всему миру, что они лучшие. Более того приятна эта победа накануне главный стартов четырехлетия. Стритбол или баскетбол 3 на 3 уже окончательно будет представлен на Олимпийских играх в Токио, поэтому вполне возможно, что команда во главе с Бердянской спортсменкой Анной Зарицкой может принести первые олимпийские медали для Украины в игровых видах. ВАЖНО megogo.net.

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