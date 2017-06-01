В Запорожье дорога на аэропорт станет более комфортной Сегодня приступили к капитальному ремонту второго участка пути – от военного городка до аэровокзала. Сметная стоимость работ – 35 миллионов гривен, деньги выделены из городского бюджета. В ходе капитального ремонта планируют снять 10 см полотна – верхний и нижний подстилающий слои. Всего предстоит заметить 2728 погонных метров. Также поменяют бордюры, новая разметка, дорожные знаки и остановочные комплексы. Ширина дороги останется прежней – 7 с половиной метров. Подрядчик – турецкая компания, в Запорожье уже ведет работы на проезжей части проспекта Маяковского. Это второй их объект в городе, обещают задействовать 80 единиц техники и около ста человек. 85% персонала – украинские рабочие и инженеры. По графику окончание работ планируется в октябре, но самом деле рассчитывают сделать раньше. Движение полностью перекрывать в дневное время не будут, но в завершении все-таки закрыть придется ночью – чтобы пройтись еще раз до готовности. ВАЖНО megogo.net.

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