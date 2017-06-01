Новый выпуск программы "Мой любимый город" на телеканале "АЛЕКС" Сегодня после выпуска новостей в 20.05 на телеканале «АЛЕКС» выйдет специальный выпуск программы «Мой любимый город», посвященный городу Харьков. Наша съемочная группа вместе с инициатором программы – депутатом городского совета Алексеем Басовым удивлялась, как много различных идей по благоустройству и развитию города было реализовано в Харькове. Впрочем, многие из них можно применить и в Запорожье. В любом городе можно найти проблему и услышать критику от местных жителей. Программа «Мой любимый город» создана для того, чтобы собрать по украинским городам лучшие идеи развития городской инфраструктуры. В эфир телеканала «Алекс» уже вышли несколько выпусков программы, посвященные Дворцам спорта, дорогам и паркам культуры и отдыха. На этот раз мы решили создать отдельный выпуск, посвященный одному городу. Городу, который влюбил в себя с первого взгляда. Это Харьков. Смотрите программу «Мой любимый город», посвященную городу Харьков, сегодня, 29 июня в 20.05 на телеканале «АЛЕКС». Повторы: 1 июля в 18.25, 2 июля в 21.20 и 5 июля в 15.00. Мы хотим сделать наш любимый город лучше! ВАЖНО megogo.net.

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