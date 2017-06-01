Запорожцам объяснили что изменилось в назначении субсидий Правительство снова изменило порядок их начисления. 1 мая вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №300. Этим Кабмин преследует несколько целей, среди которых борьба с должниками и пополнение бюджета. Что необходимо знать запорожцам об изменениях, мы поинтересовались в управлении соцзащиты населения городского совета. Третий год подряд Кабмин вносит изменения в изначальное постановление о назначении субсидий. В этот раз они касаются четырёх моментов, которые учитываются при порядке назначения денежной помощи. Первое – это социальные нормы, на которые субсидия назначается. Они уменьшились. Тем не менее, в управлении уверяют, что уменьшения не слишком повлияют на размер субсидии. Поскольку, например, по газу увеличен корректирующий коэффициент. Ко всем домохозяйствам будет индивидуальный подход, и всё будет зависеть от доходов и состава семьи. Второй момент – это период учёта доходов для назначения субсидий. Берутся во внимание только полные кварталы. То есть, если субсидия назначается в августе, сентябре или октябре, то учитываются доходы за последние шесть месяцев прошлого года и первые шесть этого. Если, например, в мае – то за три последних квартала прошлого года и первый – текущего. Третье изменение касается оплаты коммунальных услуг. Если существует задолженность более двух месяцев, субсидия автоматически не продлевается. В независимости от суммы долга или вида просроченной услуги. Чтобы вернуть субсидию, надо погасить долг и заново подать все необходимые документы для её назначения. И четвёртое изменение: возврат сэкономленной субсидии. А вот если домохозяйство сэкономило на холодной или горячей воде, то субсидия возвращается в бюджет. Что касается платёжек, которые начали приходить с мая, и в которых не были учтены субсидии, то это связано, как объяснили в управлении, с техническими вопросами из-за нового постановления. Будет сделан перерасчёт, учтены все переплаты и уже с июля-августа те, у кого есть субсидия, будут платить меньше. ВАЖНО megogo.net.

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