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На территории гаражного кооператива по улице Крепостной в Запорожье горела сторожка
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В подвале от пожар прятался 75-летний мужчина с многочисленными травмами. Он рассказал, что на него напал неизвестный с топором, требовал личные данные сына председателя кооператива. По словам пострадавшего, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, после отказа предоставить информацию, нанес телесные повреждения сторожу, поджег сторожку и скрылся. Подозреваемого обнаружили в городской больнице в крови с телесными повреждениями. Сторож его опознал.
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