На территории гаражного кооператива по улице Крепостной в Запорожье горела сторожка

В подвале от пожар прятался 75-летний мужчина с многочисленными травмами. Он рассказал, что на него напал неизвестный с топором, требовал личные данные сына председателя кооператива. По словам пострадавшего, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, после отказа предоставить информацию, нанес телесные повреждения сторожу, поджег сторожку и скрылся. Подозреваемого обнаружили в городской больнице в крови с телесными повреждениями. Сторож его опознал.