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Кража в супермаркете Запорожья
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В супермаркете на проспекте Соборном украли 6 пакетов сыра и охрана заведения уже на улице задержала 27 - летнюю подозреваемую. Как оказалось, она уже третий раз за неделю похищает сыр в магазине. В ее сумке также обнаружили железный контейнер с двумя пакетиками. Один с веществом белого цвета, другой с коричневыми гранулами, и еще несколько таблеток в герметичной упаковке. По словам задержанной, эти обезболивающие препараты она должна была передать в СИЗО.
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