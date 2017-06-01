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Обнаржены наркоплантации в Запорожской области
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- На территории Бильмацького района изъяли более 8 тысяч кустов конопли. Наркоплантация располагалась на 3 участках, владелец - житель Донецкой области 1945 года рождения.
- За сутки полицейские обнаружили и изъяли 1566 кустов наркосодержащих мака с признаками культивации. В одном из сел Васильевского района по месту жительства ранее не судимой женщины 1964 года рождения изъяли 450 кустов. А на огороде ранее судимого мужчины 1978 года рождения нашли еще более тысячи кустов.
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