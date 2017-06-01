Грабеж в Мелитополе

В Мелитополе в дом 42-летнего мужчины ворвались двое. Избили хозяина палкой и лопатой, забрали телевизор, мобильный и скрылись. Одного из нападавших - жителя Мелитополя 1970 года рождения - задержали по месту жительства. Его подельника нашли на местном пляже. Им оказался ранее судимый за мошенничество житель Мелитополя 1996 года рождения.